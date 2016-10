Aufgrund von Gleisbauarbeiten wird von Montag, 10. Oktober, an bis zum Betriebsschluss am Sonntag, 16. Oktober, ein Schienenersatzverkehr auf dem Stadtbahnabschnitt zwischen Gleidingen und Sarstedt eingerichtet. Die Haltestelle Gleidingen / Am Leinkamp ist die letzte Station, an der dann noch Stadtbahnen Richtung Sarstedt halten.

Quelle: Daniel Junker