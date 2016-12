Der Duft von Glühwein, Schmalzkuchen und Bratwurst weht am Wochenende wieder durch die Ortschaften im Leinetal. Insgesamt öffnen am Sonnabend und Sonntag, 3. und 4. Dezember, gleich vier Weihnachtsmärkt in Pattensen, Jeinsen, Alt-Laatzen und Gleidingen.