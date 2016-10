Wo zuletzt das Gesundheitsamt der Region Hannover untergebracht war – in den ersten beiden Etagen des Bürogebäudes an der Gutenbergstraße – sollen am 28. Oktober die Laatzener Bauverwaltung und zwei weitere Teams aus dem Rathaus einziehen. Vorab sind noch zusätzliche Umbauarbeiten nötig, unter anderem an der Brandschutzanlage.vor dem einzug dreier verwaltungsteams aus dem Rathaus sind noch umbauarbeiten vonnöten.

Quelle: Astrid Köhler