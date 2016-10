Glück im Unglück: Im Keller eines Einfamilienhauses in Ingeln-Oesselse ist am Mittwochvormittag ein Wäschetrockner in Brand geraten – direkt neben einer Gasleitung und Gasuhr. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gerät lichterloh in Flammen. Verletzt wurde niemand. Nun ermittelt die Polizei.