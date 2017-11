Wasser auf städtischen Friedhöfen wird abgestellt

Laatzen. Das Thermometer hat es in den letzten Tagen gezeigt: Die Temperaturen nähern sich wieder dem Gefrierpunkt. Um Frostschäden in den Leitungen zu verhindern, lässt die Stadt Laatzen am Montag, 20. November, vorsorglich das Wasser auf den fünf städtischen Friedhöfen abstellen. Wer Gräber in Oesselse, Am Brocksberg, an der Ahornstraße, Im Heidfeld oder Rethen pflegen will, muss sich sein Wasser dann bis zum Frühjahr von Zuhause mitbringen.

Der Friedhof in Gleidingen gehört zur Kirchengemeinde St. Getruden. Einen festen Termin zum Abstellen des Wasser dort gibt es nicht. Vielmehr werde der Haupthahn kurzfristig zugedreht – „sobald Frost angesagt ist“ wie es seitens des Kirchenvorstandes heißt.

Von Astrid Köhler