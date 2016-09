Wer Papier und Altglas am Alten Markt in Alt-Laatzen entsorgt, muss sich auf Neuerungen einstellen. Sobald 2017 die Bauarbeiten für das neue Quartier am Flebbehof beginnen, muss die Wertstoffinsel verschwinden. Während Aha den Standort komplett streichen will, fordern Politiker eine Alternative.