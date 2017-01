Am vergangenen Wochenende gab es erneut mehrere Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, haben die Täter in vier Fällen Bargeld und Schmuck erbeutet. Die Polizei ruft Laatzens Bürger erneut dringend dazu auf, Verdächtiges zu melden.