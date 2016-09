Zwei Tage nach dem Brand in der Gleidinger Flüchtlingsunterkunft dauern die Ermittlungen gegen einen 24-jährigen Bewohner an. Der Tatverdächtige wurde am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt und sitzt aufgrund des Vorwurfs der schweren Brandstiftung und der Fluchtgefahr seitdem in der Justizvollzugsanstalt.