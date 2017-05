Der rund einen Hektar große Abenteuerspielplatz an der Würzburger Straße in Laatzen-Mitte soll bis 2019 zu einem Jugend-Aktiv-Park teils umgestaltet werden. Welche Ideen haben Bürger und vor allem Jugendliche? Das will die Stadt am Mittwoch, 10. Mai, ab 18 Uhr bei einem Workshop im Stadthaus wissen.