Am frühen Freitagmorgen ist es auf der A7 in Fahrtrichtung Hamburg kurz vor dem Dreieck Hannover-Süd zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Bei dem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge mussten deren Fahrer mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. An beiden Autos entstand ein Totalschaden.