Langenhagen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich Unfall gegen 14.30 Uhr in Fahrtrichtung Süden. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht bekannt. Gesichert ist nur, dass drei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt waren. Mehrere Personen sollen verletzt worden sein, eine davon schwer. Auch ein Rettungshubschrauber ist an der Unfallstelle gelandet. Neben der Feuerwehr aus Kaltenweide wurden auch die Tierretter der Ortsfeuerwehr Krähenwinkel alarmiert, da bei dem Unfall auch ein Schäferhund verletzt wurde.

Die A352 ist zwischen Langenhagen-Kaltenweide und Hannover-Flughafen gesperrt. Die empfohlene Umleitungen: U4, U6.

kad/frs/swa