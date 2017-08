Bombenräumung am 19. August: 1700 Menschen betroffen

Hannover. Hannovers Hilfskräfte bereiten sich auf eine weitere mögliche Bombenräumung vor – bereits die fünfte in diesem Jahr: Am Sonnabend in einer Woche müssen 1740 Anwohner in den Stadtteilen Nordhafen, Vinnhorst und Stöcken sowie Langenhagen-Schulenburg ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Zudem werden die Autobahnen 2 und 352 in dem Bereich gesperrt.

In der Nähe der Autobahn 2 haben Experten des Kampfmittelbeseitungsdienstes Hinweise auf einen möglichen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Wie die Feuerwehr mitteilte, müssen für die genauere Untersuchung des Verdachtspunktes rund 1700 Menschen ihre Wohnungen verlassen.

Der Verdachtspunkt, den die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes am 19. August genauer untersuchen wollen, ist bei der Sanierung der Fahrbahndecke auf der A 2 entdeckt worden. Er befindet sich auf der Strecke in Richtung Dortmund, kurz vor dem Autobahndreieck West. Erste Sondierungsmaßnahmen, die von Mitarbeitern eines externen Unternehmens vorgenommen worden waren, lassen den Schluss zu, dass sich an der Stelle tatsächlich ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg befinden könnte. Nach Angaben der Feuerwehr ist die weitere Freilegung des möglichen Sprengkörpers „sehr anspruchsvoll und mit einem hohen Material- und Zeitaufwand verbunden“. Bislang geht von dem Verdachtspunkt keine Gefahr für die Anwohner aus. Doch um weitere Sondierungen vornehmen zu können, müssen die Experten die Fundstelle weiter freilegen. Das geht nur, wenn das Gebiet geräumt ist.

Immer wieder müssen in Hannover Fliegerbomben entschärft werden.

Die Anwohner müssen ihre Wohnungen und Häuser am 19. August um 13 Uhr verlassen. In dem Gebiet befinden sich auch ein Männerwohnheim und mehrere Unternehmen, darunter die Firma Silgan White Cap Deutschland, die Verschlüsse für Lebensmittelverpackungen herstellt. Betroffen sind auch die Autofahrer, die die Autobahnen 2 und 352 nutzen wollen. Die Strecken werden unmittelbar vor der eigentlichen Entschärfung gesperrt. Wann das genau sein wird, können die Experten noch nicht sagen. „Wir versuchen, die Autobahnen so lange wie möglich offen zu halten“, sagt Feuerwehrsprecher Michael Hintz.

Die Bevölkerung in den betroffenen Stadtteilen wird am Sonnabend mit Handzetteln über die bevorstehende Räumung informiert. In der Grundschule Vinnhorst richten die Helfer am 19. August eine Betreuungsstelle für all jene ein, die an dem Tag keinen Unterschlupf bei Freunden oder Verwandten finden können. Busse bringen die Betroffenen ab 13 Uhr in die Gebäude am Vinnhorster Rathausplatz 2. Die Feuerwehr rät, dringend benötigte Medikamente, Säuglingsnahrung und angemessene Kleidung einzupacken. Wann der Einsatz beendet werden kann, ist unklar. Das hängt davon ab, wie schnell das Gebiet geräumt ist und in welchem Zustand sich der mutmaßliche Blindgänger befindet.

Welche Gebiete werden geräumt?

Diese Straßen in Hannover sind betroffen:

Desbrocksheidering (10, 25, 36 und 37)

Hansastraße (Nordseite 4, 24 und 26)

Diese Straßen in Langenhagen sind betroffen:

Berliner Allee (gerade Straßennummern bis einschl. 34, ungerade bis einschl. 39b)

Buchenweg

Desbrocksriede

Eibenstraße

Eichenweg

Eschenweg

Fichtenstraße

Gleiwitzer Straße

Hannoversche Straße (ungerade Straßennummern ab 27 und aufwärts, gerade ab 36 aufwährts)

Kiefernstraße

Lärchenstraße

Magdeburger Straße

Schäferweg

Schlehenweg

Schulenburger Mühle

Tannenstraße

Tilsiter Straße

Ulmenstraße

Weidenstraße

Ziegeleistraße

Für wie lange müssen die Einwohner ihre Wohnungen verlassen?

Die Evakuierung beginnt um 14 Uhr, sie wird sich der Erfahrung nach mehrere Stunden hinziehen. Erst wenn alle Anwohner ihre Wohnungen verlassen haben, beginnen die Sprengmeister mit ihrer Arbeit und öffnen den Verdachtspunkt. Sollte es sich tatsächlich um einen Blindgänger handeln, wird dann entschieden, ob die Bombe entschärft oder kontrolliert gesprengt wird.

Sind A2 und Nahverkehr betroffen?

Die Autobahnen 2 und 352 werden ab Sonnabendmittag schrittweise gesperrt. Den Anfang macht nach derzeitigem Stand gegen 13.30 Uhr die A 2 zwischen dem Dreieck Hannover-West und Langenhagen in Richtung Dortmund, die Gegenrichtung folgt kurze Zeit später. Die Umleitungsstrecke führt über Herrenhausen, West- und Südschnellweg zur A 7 zurück auf die A 2, in der Gegenrichtung entsprechend umgekehrt.

Auch Bahnstrecken werden in der Zeit der Bombenräumung gesperrt. Die Stadtbahn ist nicht betroffen.

Woher bekomme ich aktuelle Informationen?

Hier auf HAZ.de begleiten wir die Räumung mit einem Liveticker. Zudem können sich Betroffene über die Internetseite hannover.de sowie unter dem Twitter Hashtag #hannbombe über die Bombenräumung erkundigen. Alle betroffenen Haushalte werden außerdem mit Informationsblättern und über die Warnapp Katwarn informiert.

Gibt es eine Sammelstelle?

Es wird eine Sammelstelle in der Grundschule Vinnhorst (Vinnhorster Rathausplatz 2, 30419 Hannover) eingerichtet. Für den Transport in die Betreuungsstellen stehen kostenlos Evakuierungsbusse bereit. Diese fahren ab 13 Uhr den betroffenen Bereich ab. Personen können an folgenden Haltestellen zusteigen:

Stadtbahnhaltestelle Nordhafen

Schulenburg / Kiefernstraße

Schulenburger Mühle

Magdeburger Straße

Betreuungsstelle

Gibt es ein Bürgertelefon?

Ein Bürgertelefon steht am Freitag davor von 9 bis 15 Uhr sowie am Sonnabend ab 9 Uhr bis zum Ende der Bombenräumung unter der Nummer 0800 / 7313131 zur Verfügung. Gehbehinderte Personen können unter der Rufnummer 19222 einen Krankentransport anfordern.

Was muss ich sonst noch beachten?

Da die Anwohner möglicherweise erst am Abend in ihre Wohnungen zurückkehren dürfen, sollten sie alle wichtigen Dinge wie Medikamente, Kleidung oder Nahrung für Babys mitnehmen. Stadt und Feuerwehr bitten, auch die Nachbarn über die Evakuierung zu informieren. Alle Wasserhähne sollten geschlossen sein, alle Gas- und Elektroherde müssen abgeschaltet werden. In einer Checkliste haben wir alle wichtigen Punkte zusammengetragen.