Unbekannter verletzt sich bei Löscharbeiten

Langenhagen. "Dabei atmete er offenbar größere Mengen Rauchgas ein", sagte Feuerwehrsprecher Stephan Bommert. Zudem geriet der Unbekannte bei seinen Löschversuchen zu dicht an die Laube: "Die Strahlungshitze führte deshalb auch zu Verbrennungen", sagte Bommert und fügte hinzu, ein Rettungswagen habe den Verletzten in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann sei den Besitzern des Hauses, auf dessen Grundstück sich die Laube befindet, nicht bekannt. "Wir wissen nicht, ob es ein Nachbar oder ein Passant ist, der helfen wollte", sagte der Sprecher.

Seinen Angabe zufolge erhielt die Ortsfeuerwehr Langenhagen um 18.21 Uhr die Alarmierung und rückte an den Buschkamp aus - ebenso wie die Ortsfeuerwehr Krähenwinkel, die gerade von einem anderen Einsatz ins Gerätehaus zurückkehren wollte. Insgesamt 41 Feuerwehrleute mit sechs Fahrzeugen löschten die Laube, die beim Eintreffen der Retter bereits in Vollbrand stand. Unklar sei, weshalb das Feuer in dem Gebäude ausbrach, in dem die Eigentümer unter anderem Gartenmöbel und Winterreifen gelagert hatten. Auch die Schadenshöhe stehe noch nicht fest, sagte der Sprecher.