Einmal im Leben - unter diesem Motto hat sich ein besonderes Duo auf große Reise begeben: der Ausnahme-Galopper Iquitos und seine Pflegerin Simone Harnischmacher werden am Mittwochmorgen hiesiger Zeit in Tokio aus einer Frachtmaschine steigen. Begonnen hat ihre Reise am Dienstag an der Neuen Bult.