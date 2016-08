Der Betreibergesellschaft für das Hallenfreibad Godshorn fehlt Geld. In dieser Woche wird sich entscheiden, welche Konsequenzen dies zumindest für die GmbH hat, an der acht Langenhagener Sportvereine beteiligt sind. Der Schwimmbetrieb, so die Signale aus Politik und Rathaus, bleibt erhalten.