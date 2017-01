Wann macht das neue Schwimmbad auf? Diese in Langenhagen derzeit meistgestellte Frage entscheidet sich in den nächsten Wochen. Denn an der endgültigen Schließung der Fassade, die derzeit noch mit Folien umhüllt ist, hängt der Zeitplan des Innenausbaus. Die Tarife hingegen stehen inzwischen fest.