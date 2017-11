Autorin Susan Rich (von links), Ken Hayes, Ehrenmitglied der Chamber of Commerce, Janina Stutenkemper vom Umweltdruckhaus, Immobilienmakler Richard Kalmar, Vorsitzender der Chamber of Commerce, Anwalt Peter Mantel sowie Andreas und Birgit Naeschke vom Wirtschaftsklub schauen sich eine alten Zylinder im Umweltdruckhaus an.



Quelle: Bismark