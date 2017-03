An den Unterricht in den Containern auf dem Sportplatz haben sich Schüler und Lehrer trotz aller Widrigkeiten inzwischen leidlich gewöhnt. Gleichwohl soll es nicht noch schlimmer werden. Deshalb, so der Wunsch aller Betroffenen, soll das Container-Dorf umziehen, bevor der Baulärm richtig startet.