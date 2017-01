Der Waldsee in Krähenwinkel droht zu verlanden. Mit diesem Warnhinweis wartete der DLRG-Vorsitzende Björn Jüttner in der Jahresversammlung der Lebensretter auf. Auch fehlt es im Wachdienst an ausreichend Aktiven. Gleichwohl gibt es auch Positives: So ist der Mitgliederbestand seit Jahren stabil.