Godshorn/Bissendorf/Burgdorf. AnySingElse verspricht abwechslungsreiche Stimmgewalt - die Musiker wollen das zum Auftakt in Godshorn am Sonntag, 7. Mai, in der Kirche Zum Guten Hirten unter Beweis stellen. Die Sänger präsentieren sich ab 18 Uhr mit einer bunten Mischung ihres Könnens. Dabei wollen sie sich in die Herzen des Publikums singen. Die unter der Leitung von Ted Adkins stehende und auf amerikanische Crossover-Musik spezialisierte Gruppe wird schwungvolle Klassiker wie beispielsweise „Phantom Of The Opera“, das „Oh, Happy Day-Medley“ sowie „Ain't No Mountain High Enough“ erklingen lassen und darüber hinaus mit sanften Stücken wie „Bridge Over Troubled Water“, „I Believe“ und „River In Judea“ sehr gefühlvolle Atmosphäre erzeugen.

Darüber hinaus dürfen sich die Zuhörer auf Lieder, die von einzelnen Sängern vorgetragen werden, freuen. „Wir haben einige neue Stücke im Repertoire und freuen uns sehr darauf, die Menschen in die Welt der Musik zu entführen“, sagt Adkins, der die Gruppe 2009 gründete, sie seitdem kontinuierlich formt und dabei Unterstützung von Rudolf Neumann erhält. „Unser Programm ist sehr abwechslungsreich - für jeden wird etwas dabei sein“, versichert Adkins und macht damit neugierig auf vielversprechende Konzertabende.

Die weiteren Konzerte folgen am Sonntag, 14. Mai, um 18 Uhr in der Sankt-Pankratius-Kirche in Burgdorf, Spittaplatz 1, sowie am Sonntag, 21. Mai, um 18 Uhr, in der Sankt-Michaelis-Gemeinde Bissendorf, Am Kummerberg 4. Bei allen Konzerten ist der Eintritt frei.

Mehr Informationen über AnySingElse sind auf der Homepage www.anysingelse.de zu erfahren.

Von Stephan Hartung