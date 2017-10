Gaskartusche löst Feuerwehr-Einsatz aus

Langenhagen. Zu diesem Einsatz musste die Ortsfeuerwehr Langenhagen nur wenige Meter vom Gerätehaus ausrücken: In dem Restaurant kam es zunächst zur Verpuffung einer Gaskartusche im Bereich der Küche. Dabei wurden die Brandmeldeanlage am Dienstagabend um 19.33 Uhr nur wenige Meter vom Gerätehaus und der darüber liegende Sprinkler ausgelöst. Einsatzleiter Marcel Hofmann konnte vor Ort keine Brandgefahr mehr feststellen, wohl aber einen Wasserschaden. "Sofort ließ er in der Sprinklerzentrale die Wasserzufuhr stoppen", erklärte Sprecher Christian Hasse und fügte hinzu, Hofmann habe weitere Kräfte nachalarmiert, die mit Geräten den Wasserschadenbeseitigten. Mit insgesamt drei Wassersaugern beförderten die Feuerwehrkräfte noch bis 22.30 Uhr das Wasser aus dem Restaurant zu befördern. Insgesamt rückte Hofmann mit vier Fahrzeugen und 18 Kräften aus. Der Restaurantbetrieb musste unterbrochen werden, alle anwesenden Gäste die Räume verlassen, es gab keine Verletzten, wie Hasse mitteilte.