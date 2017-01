Die Ortsfeuerwehr Godshorn blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Die Ehrenamtlichen rückten zu 74 Einsätzen aus. In Erinnerung blieben dabei in erster Linie die Langenhagener Großbrände in der ehemaligen Tapetenfabrik und in einem an der Walsroder Straße gelegenen Restaurant.