Es sollte eine Hecke am Schulzentrum Langenhagen brennen. Rasch ist dazu die Feuerwehr am Montag aus dem nahen Gerätehaus ausgerückt. Innerhalb kürzester Zeit gelang es den Einsatzkräften, die brennenden Sträucher im angrenzenden Bereich der Parkplätze an der Konrad-Adenauer-Straße zu löschen.