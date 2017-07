Autoknacker stehlen Multifunktionslenkräder

Langenhagen. Nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Philip Wehr haben Unbekannte zwischen Montag etwa 20 Uhr und Dienstagmorgen gegen 7 Uhr zwei an Kuhlmanns Kamp und Kohnes Kamp in Schulenburg abgestellte BMW aufgebrochen. Die Täter schlugen jeweils die hintere Dreieckscheibe ein. Die Autoknacker bauten anschließend die Multifunktionslenkräder aus. In einem Fall auch noch die Tachoeinheit, berichtet Wehr und beziffert den Schaden auf etwa 6000 Euro.

An der Bayernstraße hatten es Unbekannte auf Dieselkraftstoff abgesehen. Wie Wehr weiter mitteilt, brachen die Täter zwischen Freitag, 12 Uhr, und Montag gegen 8 Uhr die Tanks von zwei auf einem Firmengelände abgestellten Klein-Lastwagen und einer dort stehenden Arbeitsbühne auf und zapften den Diesel ab. Über die Menge des abgepumpten Kraftstoffs konnte der Polizeisprecher am Dienstag noch keine Angaben machen.

Zudem sucht die Polizei Einbrecher, die während der Abwesenheit der Bewohner zwischen Freitag, 14. Juli, und Montag gegen 20.45 Uhr in eine Erdgeschosswohnung am Buschkamp gewaltsam eingedrungen sind. Der Täter war vermutlich über den Balkon durch die dort aufgebrochene Tür in die Wohnung gelangt und hatte die Räume durchsucht. Über die Art der Beute konnte Wehr noch keine Angaben machen.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 1094215.