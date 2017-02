Langenhagen. Die Polizei sucht Unbekannte, die am Montagabend zwischen 18.10 Uhr und etwa 20.05 Uhr in eine Wohnung an der Walsroder Straße in Langenhagen gewaltsam eingedrungen sind.

Nach Auskunft des Leiters des Langenhagener Kriminal- und Ermittlungsdienstes (KED), Rüdiger Vieglahn, kletterte der Einbrecher zunächst auf den Balkon der im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses gelegenen Wohnung. Dort hebelte der Täter ein Fenster auf und durchsuchte anschließend sämtliche Räume. Dabei erbeutete der Unbekannte neben Bargeld auch mehrere Kreditkarten. Im Anschluss habe der Einbrecher die Wohnung über die Eingangstür und das Treppenhaus wieder unerkannt verlassen, berichtet Vieglahn.

Ein weiterer Einbruch in Godshorn scheiterte indes. Nach Vieglahns Angaben hatten Unbekannte zwischen Montag, 6. und 13. Februar, versucht, am Wachtelstieg die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzubrechen. Als dieses nicht gelang, flüchteten die Täter.

Dank einer im Fahrzeug eingebauten Alarmanlage konnte am Montagabend gegen 21.15 Uhr ein Autoknacker in die Flucht geschlagen werden. Nach Polizeiangaben hatte der Halter seinen VW Golf auf einem Parkplatz am Straßburger Platz abgestellt und sich in ein Geschäft begeben. Als die Alarmanlage anschlug, sah der Autofahrer noch, wie ein Unbekannte gerade in Richtung der S-Bahn-Haltestelle Langenhagen Mitte weglief. Der Täter konnte unerkannt entkommen. Er hinterließ an dem VW eine eingeschlagene Seitenscheibe. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Hinweise erbittet die Polizei, Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke