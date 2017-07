Stabile Haustür hält Einbrechern stand

Langenhagen. Nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Philip Wehr ereignete sich der Einbruchversuch in das Haus zwischen Sonnabend, 8. Juli, etwa 12 Uhr und Donnerstag gegen 17 Uhr. Doch die stabile Haustür hielt stand. Zurück blieben nach den Hebelversuchen indes Schäden. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die zum Tatzeitpunkt etwas verdächtiges bemerkt haben.

Auf Beobachtungen setzen die Ermittler auch nach einer Unfallflucht am Langenhagener Flughafen. Dort hatte der Fahrer eines Shuttle-Service am Donnerstag um 10.20 Uhr sein Fahrzeug in der Ankunftsebene des Terminal C abgestellt. Als er fünf Minuten später mit einem Fahrgast zu seinem VW Multivan zurückkehrte, stellte er einen Schaden am Auto fest. Offenbar hatte ein anderer Fahrer beim Ausparken den VW tochiert. Ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro zu kümmern, flüchtete der Unbekannte.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.