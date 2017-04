Langenhagen. Nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Mario Mantei ereignete sich der Raub bereits am Sonnabend, 1. April, im Stadtteil Wiesenau. Seinen Angaben zufolge war der 18 Jahre alte Langenhagener gegen 18 Uhr auf der Heinrich-Heine-Straße unterwegs nach Hause. Plötzlich wurde das Opfer von hinten zu Boden gerissen . Die zwei etwa 20 und 30 Jahre alten Täter hielten den jungen Mann dann fest und bedrohten ihn. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, verletzten sie ihn mit einem Rasiermesser am Oberarm und fügten ihm Schnittwunden zu, berichtet Mantei. Der Verletzte händigte daraufhin den Räubern seine Bankkarte aus.

Mantei beschreibt den jüngeren der beiden Täter als etwa 1,75 Meter groß. Zur Tatzeit trug der schulterlange, schwarze Haare, eine blaue Jeans sowie eine blaue Jacke jeweils mit Löchern. Der Ältere soll etwa 1,60 Meter groß sein. Er hat schwarzes, gelocktes Haar. Beide trugen zur Tatzeit einen Bart und sollen arabisch gesprochen haben.

Hinweise erbittet das Langenhagener Polizeikommissariat unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke