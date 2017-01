Immer wieder kommt es vor Supermärkten und Geschäften zu Parkplatz-Remplern. Dabei werden Autos meist nur leicht beschädigt. In Godshorn ist das am Sonnabend ein wenig anders gelaufen. Dort entstand an einem Audi ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Nun sucht die Polizei den Unfallverursacher.