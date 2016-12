Langenhagen. In einem Fall wurde am Dienstag zwischen 21.50 und 22 Uhr ein brauner Toyota RAV4 entwendeten. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen H-TS 1974 war zum Zeitpunkt des Diebstahls an der Oppelner Straße abgestellt. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Der zweite Diebstahl ereignete sich zwischen Dienstag etwa 22 Uhr und Mittwochmorgen gegen 7 Uhr. In diesem Fall hatten es die Täter auf einen grauen Honda CRV mit dem Kennzeichen H-EL 2310 abgesehen. Das Auto stand am Eiselenweg. Die Polizei schließt einen Tatzusammenhang nicht aus.

Hinweise erbittet die Langenhagener Polizei unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke