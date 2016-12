Langenhagen. Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitag ein elf Jahre altes Kind verletzt worden. Zum Glück nur leicht am Knöchel. Doch der Junge musste sich zur weiteren Behandlung in ärztliche Obhut begeben. Die beteiligte Autofahrerin fuhr weiter. Die Polizei vermutet, dass die Frau den Unfall möglicherweise gar nicht mitbekommen haben könnte.

Wie ein Sprecher des Langenhagener Kommissariates am Sonntag mitteilte, nutzte der Schüler zusammen mit zwei weiteren Fünftklässlern am Freitag gegen 7.40 Uhr den Parkplatz eines Supermarktes am Straßburger Platz als Abkürzung auf dem Weg zur Schule. Dabei wurde der Junge von einem ausparkenden Auto, vermutlich einem dunkellackierten Kia, touchiert und am Knöchel verletzt. Die Autofahrerin fuhr weiter, ohne um sich um das verletzte Kind zu kümmern, in Richtung Ackerstraße und Kastanienallee weiter.

Nun sucht die Polizei Langenhagen Zeugen des Unfalls wie auch die Fahrerin des Kias. Hinweise erbittet die Wache unter der Telefonnummer (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke