Langenhagen. Nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Rüdiger Vieglahn hatten die Täter am vergangenen Donnerstag zwischen acht und 19 Uhr den vor einer Apotheke in der Ostpassage auf Rollen stehenden Automaten mit Flummi-Bällen zunächst weggeschoben. Anschließend brachen sie die Rückwand auf und entwendeten das in dem Automaten befindliche Münzgeld. Am Dienstag wurde das Gerät schließlich im Treppenhaus zur nahegelegenen Tiefgarage entdeckt. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Aus dem Parkhaus 1 am Flughafen haben Diebe einen schwarzen Mercedes Benz der C-Klasse entwendet. Der Diebstahl ereignete sich nach Polizeiangaben zwischen Sonntag, 20. November, gegen 10 Uhr und letzten Montag etwa 11.30 Uhr. Das Fahrzeug war zur Tatzeit mit dem amtlichen Kennzeichen DN-AK 2882 ausgestattet.

Außerdem sucht die Polizei Unbekannte, die zwischen Sonnabend etwa 16 Uhr und Montag etwa 8 Uhr etwa 200 Liter Dieselkraftstoff gestohlen haben. Die Täter hatten sich zunächst Zutritt zu dem Betriebsgelände an der Kopernikusstraße in Langenhagen verschafft. Anschließend brachen sie das Tankschloss eines dort abgestellten Lastwagens auf. Bei dem Versuch, einen weiteren Tank aufzubrechen scheiterten die Diebe. Die Höhe des Gesamtschadens stand am Dienstag noch nicht genau fest.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.

Die Polizei hat den Automaten mit Flummi-Bällen sichergestellt. Quelle: Polizei Langenhagen

Von Sven Warnecke