Die Sperrung der Walsroder Straße steht nun unmittelbar bevor. Darauf weist die Stadt Langenhagen hin. Wie die Verwaltung am Freitag mitteilte, sind die vorbereitenden Arbeiten so weit abgeschlossen, dass ab Mittwoch, 9. August, nun die Fahrbahn in Richtung Norden gesperrt und saniert werden kann.