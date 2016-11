Diebe haben am Wochenende gleich mehrfach Autos aufgebrochen. So kletterten Unbekannte zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonnabend, 10.30 Uhr über einen Zaun an der Kopernikusstraße, um dort auf ein Firmengelände zu kommen. Dann montierten sie von einem Ford Transit vier Reifen ab und entwendeten sie.