Diebe stehlen aus Tiefgarage reichlich Autozubehör

Langenhagen. Die Polizei sucht Unbekannte, die zwischen Sonnabend gegen 7.30 Uhr und Dienstag etwa 18.30 Uhr in eine Tiefgarage an der Konrad-Adenauer-Straße in Langenhagen gewaltsam eingedrungen sind. Die Täter hebelten eine von mehreren Einzelgaragen auf, berichtet Langenhagens Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, Rüdiger Vieglahn. Aus der Box entwendeten sie vier Winterreifen samt Alufelgen, einen Fahrrad- und einen Dachgepäckträger. Den Schaden beziffert der Polizist auf etwa 1000 Euro. Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke