Diebe stehlen mobiles Navi aus Auto

Langenhagen. Die Polizei sucht Unbekannte, die in einem Parkhaus am Flughafen in Langenhagen ein Auto aufgebrochen und ein mobiles Navigationsgerät aus dem Handschuhfach entwendet haben. Nach Auskunft von Langenhagens Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, Rüdiger Vieglahn, schlugen die Täter zwischen Donnerstag, 27. Juli, und Montag gegen 13 Uhr die vordere Seitenscheibe auf der Beifahrerseite des Opel Meriva ein. Der Gesamtschaden wird von dem Polizisten auf etwa 370 Euro beziffert.

Die Polizei fahndet außerdem nach Einbrechern, die am Sonnabend zwischen 10 und 14.30 Uhr versucht haben, in eine Wohnung an der Bahnhofstraße in Langenhagen einzudringen. Sie scheiterten aber am Schloss der Eingangstür.

Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer (0511) 1094215.