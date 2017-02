Was tun, wenn die rosa Brille grau beschlägt? Gibt es ausgefallenen Sex, und was, wenn er ausfällt? Wohl überflüssig zu erwähnen, dass dabei der Sekt in Strömen fließt! Beim Kulturring Godshorn sind im März drei freche Freundinnen zu Gast auf der Spielbühne. Den geneigten Besucher dürfte das freuen.