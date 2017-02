Vom Vorwurf einer Drohkulisse, von der ein Ratsherr in der Sitzung des Finanzausschusses am Donnerstag sprach, wollen sich die Beschäftigten der Stadtverwaltung nicht abschrecken lassen: Viele der 950 Frauen und Männer, die bei der Stadt angestellt sind, wollen am Dienstag zur Ratssitzung gehen.