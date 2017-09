Einbrecher bohren Fensterrahmen an

Langenhagen. Die Polizei sucht Unbekannte, die zwischen Mittwoch, 13. September, und Dienstag, 19. September, versucht haben, in ein Einfamilienhaus an der Ohlauer Straße in Langenhagen einzubrechen. Nach Auskunft eines Kommissariatssprechers hatten sich die Täter über ein Gartentor Zutritt zu dem Grundstück verschafft. Anschließend bohrten sie an einem Fenster am rückwärtigen Teil des Gebäudes Löcher in den Fensterrahmen, um so an den Griff zu gelangen. Aus bislang unbekannten Gründen gaben die Einbrecher ihr Vorhaben aber auf und flüchteten, teilte der Sprecher am Donnerstag mit.

Die Ermittler sehen durchaus einen Tatzusammenhang zu einem ähnlichen Einbruchsversuch bei einem Haus an der Brieger Straße in der vergangenen Woche. Dort scheiterten die Täter dank der abschließbaren Griffe an der Terrassentür.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 1094215.