Langenhagen. Nach Auskunft von Rüdiger Vieglahn. Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes (KRD), am Montag mitteilte, waren die Täter in die an der Gaußstraße gelegene Werkstatt zwischen Donnerstag etwa 18 Uhr und Freitag gegen 6.40 Uhr eingedrungen. Zunächst hatten die Unbekannten das Bügelschloss des Hoftores gewaltsam geöffnet und anschließend eine Werkstatttür aufgehebelt. Aus den Räumen entwenden die sehr hochwertige Werkzeuge. Wie Vieglahn weiter berichtete, hatte der Unternehmer den Gesamtwert der Beute auf etwa 50.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke