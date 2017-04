Langenhagen. Nach Auskunft von Langenhagens Kommissariatssprecher Mario Mantei verschafften sich die Unbekannten am Dienstag zwischen 7 Uhr und etwa 15.30 Uhr zunächst Zutritt zum Treppenhaus des Mehrfamilienhauses am Sattelhof. Anschließend hebelten die Täter jeweils die Türen der linken und rechten Wohnung in dem ersten und zweiten Obergeschoss auf. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld. In einem Fall konnte das Diebesgut vom Mieter bislang noch nicht abschließend deklariert werden.

Erst am vergangenen Freitag waren zwei bislang unbekannte Frauen in drei Wohnungen eines Hauses an der Walsroder Straße in Langenhagen eingedrungen. Ob die Einbrecherinnen auch für die jüngsten Taten verantwortlich sind, wird aktuell von den Ermittlern geprüft. Ein Tatzusammenhang könne nicht ausgeschlossen werden, sagte Mantei auf Anfrage.

Hinweise erbittet die Polizei, Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke