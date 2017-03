Langenhagen. Die Polizei Langenhagen sucht wegen des Verdachts der Körperverletzung einen bislang unbekannten Mann sowie mögliche weitere Zeugen des Vorfalls. Dieser soll sich am Dienstag gegen 16 Uhr im Bereich der Rathenaustraße in Höhe des Kreisels Im Hohen Felde ereignet haben.

Nach Auskunft vom Leiter des Langenhagener Kriminal- und Ermittlungsdienstes (KED), Rüdiger Vieglahn, hatten zwei Jugendliche gegen 16.20 Uhr die Wache alarmiert. Sie gaben zu Protokoll, dass der etwa 30 Jahre alte und dunkel gekleidete Mann kurz zuvor ein etwa fünf bis sechs Jahre altes Mädchen hinter sich hergezogen und dabei auch geschlagen haben soll. "Nach den Angaben der Jugendlichen ist der Vorfall auch von anderen Passanten bemerkt worden", berichtet Vieglahn. Der Täter wie auch das dunkelhäutige und dunkelhaarige Opfer konnten bislang noch nicht identifiziert werden. Das Kind trug pinkfarbene Kleidung und einen Rucksack.

Zudem suchen die Ermittler Zeugen für eine Gewässerverunreinigung, die am Dienstag am Langenhagener Klärwerk festgestellt worden ist. Nach Angaben des Leiters des Kriminal- und Ermittlungsdienstes (KED), Rüdiger Vieglahn, hatte ein Mitarbeiter gegen 21.15 Uhr starken Kraftstoffgeruch und einen leicht öligen Film auf dem Wasser festgestellt. Ihm gelang es noch, die Verschmutzung abzufangen, bevor sie in das Grundwasser gelangen konnte, berichtet Vieglahn weiter. Die Polizei vermutet, dass der Kraftstoff zwischen dem 21. Februar und 14. März in das Abwassersystem eingeleitet worden wurde.

Unterdessen gibt auch die Stadtverwaltung als Betreiber der Kläranlage Entwarnung. "Es bestand zu keiner Zeit Gefahr für die Gewässer, weshalb die untere Wasserbehörde nicht über den Vorfall informiert werden musste", teilte am Mittwochnachmittag Rathaussprecherin Juliane Stahl mit. Das Vorklärbecken, in dem die Verunreinigung festgestellt worden war, konnte ihren Angaben zufolge umgehend außer Betrieb genommen werden. Mithilfe einer Öl-Sperre wurde die Verschmutzung eingegrenzt und schließlich abgesaugt. Schon kurze Zeit später habe die Kläranlage wieder einwandfrei funktioniert, betonte Stahl.

Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke