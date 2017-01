Einen weiten Bogen um jedes Klischee schlägt Lydie Auvray (Akkordeon und Gesang) mit Eckes Malz (Klavier und Percussion) und Markus Tiedemann (Gitarren) bei ihrem Programm „Musetteries“ – einer eigenen Wortschöpfung für ihr inzwischen auch 21. Album. Sie beschreibt ihren Titel so: „Ich wollte mit einem Augenzwinkern ausdrücken, dass dieses Album zwar mit Musette zu tun hat, aber nicht dem reinen, puren Musette-Stil gewidmet ist. Es handelt sich dabei um zwölf sehr unterschiedliche Stücke, die mehr oder weniger nah an dieser Musik sind. Sie spiegeln wider, was ich aus meinen Musette-Wurzeln gemacht habe.“ Natürlich fehlen an diesem Abend auch jene Stücke nicht, die für ihre Fans Kultstatus haben. Info: Der Auftritt ist am Sonnabend, 18. Februar, um 20 Uhr im Theatersaal. Eintritt: 17 bis 24 Euro.

