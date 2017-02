Die Serie hält an: Erneut sind in Langenhagen Altpapiercontainer in Flammen aufgegangen. Mit dem Feuer am Dienstagabend summiert sich die Zahl derartiger Brandstiftungen in Langenhagen seit Anfang des Jahres auf fünf. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise und kündigt verstärkte Kontrollen an.