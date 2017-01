Der turnusmäßige Treff der Ortsfeuerwehr Schulenburg am Wochenende hatte eine besondere Note. „Das wird die vielleicht kürzeste Jahresversammlung in der Geschichte unserer Ortsfeuerwehr“, mutmaßte zu Beginn Ortsbrandmeister Jens Koch - so ganz gelang das dann nicht angesichts erster Bilder und Pläne für eine neue Feuerwache.