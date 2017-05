Kunstliebhaber können sich auf diesen Tag freuen: Im Kunstraum Langenhagen, einer Galerie für angewandte Kunst, gibt es am Sonntag, 21. Mai, zum achten Mal einrn Kunstflohmarkt. Ab 11 Uhr steht für sechs Stunden in der Einrichtung an Schaumanns Hof 4 Kunst in allen Variationen auf dem Programm.