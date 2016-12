Langenhagen. Jedes Jahr um diese Zeit müssen die Langenhagener Ortsfeuerwehren regelmäßig wegen brennender Adventsgestecke oder später in Flammen stehender Weihnachtsbäume ausrücken. Diese stellen eine nicht zu unterschätzende Gefahr dar.

So auch am späten Dienstagabend. Da wurde die Ortsfeuerwehr Langenhagen an die Straße Mühlenfeld gerufen. Zum Glück hatte ein aufmerksamer Passant gegen 23.20 Uhr noch eine in einem verlassenen Bürogebäude brennende Kerze eines Adventsgestecks entdeckt, schildert Feuerwehrsprecher Christian Hasse die nicht ungefährliche Situation. Einsatzleiter Karsten Patz rückte mit einem Tanklöschfahrzeug und sechs Kräften aus. Da kein Zuständiger des Unternehmens erreicht werden konnte, öffnete die Feuerwehr zwei Türen und beseitigte die Brandgefahr. Auf dem Schreibtisch lagen sogar noch einige Dokumente aus Papier, berichtet Hasse weiter. „Im Falle einer umgekippten Kerze hätte hier ein ausgedehnter Brand entstehen können.“

Deshalb appelliert der Feuerwehrsprecher noch einmal eindringlich, Kerzen nicht unbeaufsichtigt brennen zu lassen. Denn die Folgen eines Brandes können verheerend sein, warnt Hasse.

Von Sven Warnecke