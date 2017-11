Feuerwehr muss Ölspur beseitigen

Kaltenweide. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe sind am Dienstagmorgen die Ortsfeuerwehren Kaltenweide und Krähenwinkel an die Industriestraße ausgerückt. Nach Auskunft von Krähenwinkels Ortsbrandmeister Kai Jüttner hatte ein Kleintransporter gegen 8.30 Uhr beim Rangieren einen Betonpoller übersehen. Bei dem Zusammenstoß mit dem Hindernis wurde die Ölwanne des Fahrzeugs beschädigt. Die Einsatzkräfte streuten in der Folge die Ölspur mit Bindemittel ab. Zudem wurde der Langenhagener Betriebshof informiert, die Mitarbeiter stellten daraufhin entsprechende Warnschilder an der Straße auf.

Von Sven Warnecke