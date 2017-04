Leichte Verletzungen hat am Dienstagmorgen eine Autofahrerin erlitten, die mit ihrem Ford Ka auf der Flughafenstraße verunglückt ist. Die Frau war in Richtung Flughafen unterwegs, als sie kurz vor der Einmündung zur Straße Am Pferdemarkt die Kontrolle über ihren Wagen verlor.