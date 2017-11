Feuerwehr rückt wegen angebranntem Essen aus

Langenhagen. Die Ortsfeuerwehr ist am Dienstagabend wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage an die Flughafenstraße ausgerückt. Das Gerät war in einem Betrieb gegen 23 Uhr bei Reinigungsarbeiten in einer Küche versehentlich ausgelöst worden.

Bereits um 13.48 Uhr war die Langenhagener Ortsfeuerwehr an die Stadtparkallee ausgerückt. Dort hatte die Brandmeldeanlage wegen angebranntem Essen angeschlagen. In beiden Fällen mussten die Einsatzkräfte nicht eingreifen.

Von Sven Warnecke