Fünf Fahrzeuge werden am Flughafen aufgebrochen

Langenhagen. Nach Auskunft von Rüdiger Vieglahn, Leiter des Langenhagener Kriminal- und Ermittlungsdienstes, ereigneten sich die Aufbrüche zwischen Sonnabend, 28. Oktober, etwa 17.55 Uhr und Montag gegen 2 Uhr in Parkhäusern an der Flughafenstraße. Die Täter hatten es auf Mobile Navigationsgeräte und Werkzeuge, unter anderem zwei Schleifmaschinen abgesehen. Um in die Fahrzeuge zu gelangen, hatten die Unbekannten zumeist Seitenscheiben eingeschlagen. Über die Höhe des Schadens konnte der Polizist noch keine Angaben machen. Hinweise erbittet das Langenhagener Kommissariat, Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke